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DV
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Fór á tveggja daga fyllerí og lenti í skammakróknum

Hörður Snævar Jónsson
Laugardaginn 31. október 2026 21:24

Jack Grealish, leikmaður Everton á láni frá Manchester City, var á djamminu tvö kvöld í röð skömmu áður en hann var settur út úr leikmannahópi félagsins vegna agabrots.

Samkvæmt The Sun skemmti hinn 31 árs gamli Grealish sér í London eftir Pride of Britain-verðlaunahátíðina og hélt síðan á karókíbar þar sem hann var fram á rauða nótt.

Kvöldið eftir var Grealish aftur mættur á bar, að þessu sinni á The Mucky Pup í Wilmslow.

Þar var hann í félagsskap nokkurra knattspyrnumanna, þar á meðal Jordan Pickford, Tyler Dibling og Kyle Walker.

Heimildarmaður The Sun segir hópinn hafa fylgst með leik PSG og Barcelona í einkarými á barnum og að mikið hafi verið drukkið.

Grealish var síðar skilinn eftir utan leikmannahóps Everton gegn Newcastle í enska deildabikarnum vegna agabrots.

David Moyes, knattspyrnustjóri Everton, staðfesti að félagið hefði tekið ákvörðunina og sagðist styðja hana.

Ekki hefur verið staðfest hvenær Grealish snýr aftur í leikmannahópinn.

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