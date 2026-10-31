Fór á tveggja daga fyllerí og lenti í skammakróknum

Jack Grealish, leikmaður Everton á láni frá Manchester City, var á djamminu tvö kvöld í röð skömmu áður en hann var settur út úr leikmannahópi félagsins vegna agabrots.
Samkvæmt The Sun skemmti hinn 31 árs gamli Grealish sér í London eftir Pride of Britain-verðlaunahátíðina og hélt síðan á karókíbar þar sem hann var fram á rauða nótt.
Kvöldið eftir var Grealish aftur mættur á bar, að þessu sinni á The Mucky Pup í Wilmslow.
Þar var hann í félagsskap nokkurra knattspyrnumanna, þar á meðal Jordan Pickford, Tyler Dibling og Kyle Walker.
Heimildarmaður The Sun segir hópinn hafa fylgst með leik PSG og Barcelona í einkarými á barnum og að mikið hafi verið drukkið.
Grealish var síðar skilinn eftir utan leikmannahóps Everton gegn Newcastle í enska deildabikarnum vegna agabrots.
David Moyes, knattspyrnustjóri Everton, staðfesti að félagið hefði tekið ákvörðunina og sagðist styðja hana.
Ekki hefur verið staðfest hvenær Grealish snýr aftur í leikmannahópinn.