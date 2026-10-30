Vond tíðindi fyrir Íslendinga? - „Þetta er leiðinlegt“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga.
KA er fallið úr Bestu deild karla en Þór hélt sér þess í stað uppi. Spennan fór alla leið inn í lokaumferðina.
„Fyrir deildina er þetta smá leiðinlegt. Þessir Akureyrarslagir rifu hana upp og voru skemmtilegir. Þetta er mesti rígurinn í íslenska boltanum í dag held ég og það hefði verið gaman að halda honum áfram.
KA-menn eru stórhuga og ætluðu að berjast í efri hluta en ekki neðri hluta. En þegar þú lendir í neðri hluta getur þetta bara gerst. Þeir þurfa bara að stokka spilin og koma sér aftur upp. Ég væri nánast til í að veðja við hvern einasta mann að KA fer alltaf upp á næsta ári,“ sagði Hörður.
„Ef maður hugsar þetta sem stuðningsmaður liðs í Lengjudeildinni er þetta mögulega verra. En það er einhver rómantík yfir þessu Þórsliði og að þeir haldi sér,“ sagði Helgi.
„Líka hvernig þeir gerðu það, það voru áföll hvað varðar meiðsli og leikmannakaup sem virkuðu kannski ekki eins og vonir stóðu til og þá var bara farið í unga stráka. Þetta eru bara 17-18 ára gæjar í síðustu leikjunum sem halda liðinu uppi. Þeir gáfu uppöldum flestar mínútur sem er virkilega vel gert,“ sagði Hörður.
Þátturinn í heild er í spilaranum.