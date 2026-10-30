Undarleg yfirlýsing barst úr Árbænum - „Efnislega röng og bitur“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga.
Fylkismenn birtu undarlega tilkynningu á dögunum í kjölfar þess að Heimir Guðjónsson þjálfari karlaliðsins yfirgaf félagið.
Heimir er tekinn við ÍA en Fylkir sagði að samstarfinu hafi verið slitið vegna sögusagna í fjölmiðlum og hlaðvörpum um að hann gæti farið í nýtt starf.
„Fjölmiðlum og þjálfurum var kennt um hvernig fór,“ sagði Hörður.
„Þetta er smá svona: Ég ætla að hætta með þér áður en þú hættir með mér,“ sagði Helgi.
„Já en mér skilst samt að þeir séu ekki að slíta neinu, þeir eru bara að kaupa hann. Þannig yfirlýsingin er mjög furðuleg út frá því,“ benti Hörður á.
„Þessi yfirlýsing er efnislega röng og hún er bitur,“ sagði Helgi enn fremur.
„Fylkir hefði mátt vita að ef þeir færu ekki upp myndu félög í Bestu deildinni kroppa í hann,“ sagði Hörður að endingu um málið.
Þátturinn í heild er í spilaranum.