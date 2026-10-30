Trent að koma aftur til Englands? - Chelsea hefur áhuga

Chelsea er sagt hafa áhuga á Trent Alexander-Arnold, hægri bakverði Real Madrid, og gæti reynt að fá hann aftur til Englands.
Samkvæmt Football Insider fylgjast forráðamenn Chelsea með stöðu Englendingsins og eru tilbúnir að skoða möguleg félagaskipti ef hann verður fáanlegur.
Trent, sem er 28 ára, gekk til liðs við Real Madrid frá Liverpool eftir að hafa eytt stærstum hluta ferils síns á Anfield.
Hann hefur lengi verið þekktur fyrir frábæra sendingagetu og sóknarhæfileika sína úr bakvarðarstöðunni.
Chelsea vill styrkja leikmannahóp sinn og telur Trent áhugaverðan kost.
Ekki liggur þó fyrir hvort Real Madrid sé tilbúið að selja Englendinginn eða hvort hann hafi sjálfur áhuga á að snúa aftur í ensku úrvalsdeildina.