Þýski risinn sýnir áhuga

Arsenal gæti selt Martin Ödegaard, fyrirliða liðsins, næsta sumar ef ekki tekst að semja við Norðmanninn um framlengingu.
Samkvæmt Sky í Þýskalandi fylgist Bayern Munchen með stöðu þessa 27 ára gamla miðjumanns og ku hann vera opinn fyrir því að spila í Þýskalandi.
Ödegaard hefur verið einn besti leikmaður Arsenal undanfarin ár og gegnt hlutverki fyrirliða síðan 2022.
Samningur hans við Arsenal rennur út sumarið 2028. Það þykja nokkuð góðar líkur á að hann framlengi en ef hann gerir það ekki er Bayern á tánum.