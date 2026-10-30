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DV
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Þýski risinn sýnir áhuga

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Föstudaginn 30. október 2026 20:57
Getty Images

Arsenal gæti selt Martin Ödegaard, fyrirliða liðsins, næsta sumar ef ekki tekst að semja við Norðmanninn um framlengingu.

Samkvæmt Sky í Þýskalandi fylgist Bayern Munchen með stöðu þessa 27 ára gamla miðjumanns og ku hann vera opinn fyrir því að spila í Þýskalandi.

Ödegaard hefur verið einn besti leikmaður Arsenal undanfarin ár og gegnt hlutverki fyrirliða síðan 2022.

Samningur hans við Arsenal rennur út sumarið 2028. Það þykja nokkuð góðar líkur á að hann framlengi en ef hann gerir það ekki er Bayern á tánum. 

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