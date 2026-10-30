„Það að Davíð Smári segi upp ýtir undir það“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga.
Þjálfarastaðan hjá karlaliði Fylkis er laus eftir að Heimir Guðjónsson fór til að taka við ÍA.
„Ólafur Ingi er augljós kostur en svo er maður aðeins að heyra nafn Davíðs Smára líka,“ sagði Helgi í þættinum. Ólafur var látinn fara frá Breiðabliki á dögunum en Davíð hætti hjá Njarðvík.
„Það að Davíð Smári segi upp í Njarðvík ýtir undir að hann sé mjög líklegur þangað (í Fylki). Eins myndi ég nú vona að mínir menn í Vestmannaeyjum væru að skoða Davíð,“ sagði Hörður.
Þátturinn í heild er í spilaranum.