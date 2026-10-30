Telja líkindi með óvæntum mannabreytingum í Kópavogi og uppi á Skaga

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga.
Það var staðfest á dögunum eftir háværar sögusagnir að Lárus Orri Sigurðsson myndi hverfa frá störfum hjá Skagamönnum og að Heimir Guðjónsson tæki við. Lárus náði flottum árangri uppi á Skaga og skilaði liðinu fjórða sæti í ár.
„Getum við ekki bara sett þetta í sama flokk og Ólaf Inga? Niðurstaðan hjá bæði Breiðabliki og ÍA er mjög viðunandi en það eru kannski hlutir á leiðinni sem menn eru ekki sáttir við,“ sagði Hörður.
„Það var stígandi í þessu undir hans stjórn,“ bætti Helgi við.
„Það hefði verið gaman að sjá hvert hann hefði tekið þetta á næsta ári. En Heimir er bara sigursælasti þjálfari íslenska fótboltans og menn hafa eðlilega verið spenntir fyrir því,“ sagði Hörður.
Þátturinn í heild er í spilaranum.