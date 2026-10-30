Tekur Andri Lucas þetta áhugaverða skref eftir nokkrar vikur?

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga.
Andri Lucas Guðjohnsen hefur verið stórkostlegur með Blackburn í ensku B-deildinni á leiktíðinni og raðað inn mörkum.
„Hann er að stela öllum fyrirsögnum og bara að fara á kostum,“ sagði Helgi.
„Ég er á því að Fulham kaupi hann í janúar. Hann þarf ekki alveg að halda þessum takti en ef hann skorar fimm mörk fram að glugganum er ég nokkuð viss um að eitthvað lið í úrvalsdeildinni muni reyna að fá hann.
Orri Steinn er orðaður við Everton. Þeir gætu alveg skoðað Andra líka, það er framherjahallæri þar. Skrokkurinn og gæðin í honum eru búin til fyrir enska boltann. Hann er stór og sterkur en samt líka flinkur. Ég tæki hann meira að segja á Old Trafford í dag,“ sagði Hörður.
Þátturinn í heild er í spilaranum.