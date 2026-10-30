Svaf ekki dúr vegna einnar nætur gamans fræga fólksins - „Ég heyrði allt“

Diego Maradona er einn besti knattspyrnumaður sögunnar en líf hans utan vallar var ekki síður viðburðaríkt en innan hans.
Argentínska goðsögnin hefði orðið 66 ára í gær, 30. október, en hann lést árið 2020, sextugur að aldri.
Af því tilefni rifjaði Daily Star upp nokkrar ótrúlegar sögur úr ástarlífi Maradona, sem var þekktur fyrir að lifa lífinu til hins ýtrasta.
Vinirnir fylgdust með í gegnum leynispegil
Maradona var lengi giftur Claudiu Villafane en það kom ekki í veg fyrir að hann ætti í ástarsamböndum við aðrar konur.
Hann fór gjarnan með ástkonur sínar í glæsilega íbúð umboðsmanns síns, Guillermo Coppola, sem var sjálfur þekktur fyrir kvennafar.
Það sem Maradona vissi hins vegar ekki var að Coppola hafði komið fyrir sérstökum spegli í stofunni. Í gegnum hann var hægt að fylgjast með því sem gerðist í íbúðinni án þess að þeir sem voru inni sæju áhorfendurna.
Vinir Maradona vissu oft hvenær hann ætlaði að mæta með konu í íbúðina enda sáu þeir sjálfir stundum um að koma stefnumótunum á. Þeir nýttu því tækifærið til að mæta á undan honum og fylgjast með því sem fram fór.
Mafían útvegaði honum vændiskonur
Eftir að Maradona gekk til liðs við Napoli árið 1984 komst hann í kynni við Camorra, alræmd glæpasamtök í borginni.
Samtökin veittu honum meðal annars vernd gegn þeim mikla fjölda aðdáenda sem elti hann hvert sem hann fór. Tengslin leiddu hann þó jafnframt dýpra inn í undirheima borgarinnar.
Árið 1991 komst ítalska lögreglan að því að Maradona hafði reynt að fá tvær vændiskonur upp á hótelherbergi sitt með aðstoð tengiliða sinna innan mafíunnar.
Lögreglan hafði hlerað símtalið og upptakan var síðar notuð við rannsókn á fíkniefnamálum hans.
Maradona var í kjölfarið sakaður um brot tengd kókaíni og fékk síðar 15 mánaða keppnisbann eftir að hafa fallið á lyfjaprófi.
Vildi láta kærustuna leika lögreglukonu
Veronica Ojeda, fyrrverandi kærasta Maradona og móðir eins sona hans, hefur verið afar talað afar opinskátt um kynlíf þeirra.
Hún greindi meðal annars frá því að Maradona hefði haft sérstakt dálæti á hlutverkaleikjum í svefnherberginu.
Hann bað hana gjarnan um að klæða sig upp sem lögreglukonu og taka hann föstum tökum.
Ojeda hefur lýst Maradona sem hinum fullkomna elskhuga.
„Ég stundaði ekki kynlíf í tvö ár eftir að við hættum saman. Enginn jafnast á við hann,“ sagði hún.
Stunduðu kynlíf í sundlaug innan um annað fólk
Maradona og Ojeda létu sér svefnherbergið ekki nægja.
Ojeda greindi frá því að þau hafi eitt sinn stundað kynlíf í almenningssundlaug í veislu í Kólumbíu, umkringd fjölda fólks.
„Þetta gerðist í veislu í Kólumbíu. Ég veit ekki hvort einhver áttaði sig á því hvað var í gangi,“ sagði hún.
Hún hefur áður gefið Maradona tíu í einkunn af tíu mögulegum fyrir frammistöðuna í rúminu.
„Það var mikil ástríða á milli okkar,“ sagði Ojeda.
Wanda Nara og hótelherbergið
Ein frægasta sagan úr ástarlífi Maradona tengist Wanda Nara, fyrrverandi eiginkonu knattspyrnumannanna Maxi Lopez og Mauro Icardi.
Sagt er að Maradona og Wanda hafi deild nótt árið 2006, þegar hún var um tvítugt og hann 45 ára.
Argentínska sjónvarpskonan Mirtha Legrand hefur haldið því fram að hún hafi verið á hótelherberginu við hliðina á þeim og ekki komið dúr á auga vegna hávaðans.
Legrand rifjaði síðar upp þegar Wanda spurði hvers vegna henni hefði aldrei verið boðið í sjónvarpsþátt hennar.
„Ég svaraði: Þér? Sem varst með Maradona? Ég gat ekki sofið fyrir þér.“
Legrand sagðist hafa verið í forsetasvítunni við hliðina á þeim og heyrt allt sem fram fór.
„Þau voru að færa til húsgögn. Ég veit ekki hvað þau voru að gera en þetta er sannleikurinn. Ég heyrði allt sem fór fram,“ sagði hún.
Innileg ást en svo fór allt til fjandans
Rocio Oliva var síðasta kærasta Maradona en þau voru saman í sex ár áður en sambandinu lauk árið 2018.
Árið 2017 birti Oliva, sem þá var 26 ára, mynd af sér og Maradona í heitum potti þar sem þau kysstust. Maradona var þá 56 ára.
„Ég elska þig, ástin mín,“ skrifaði hún við myndina.
Parið var þekkt fyrir að sýna hvort öðru mikla ástúð opinberlega, hvort sem var á knattspyrnuleikjum, öðrum íþróttaviðburðum eða í fríum.
Myndir af þeim í innilegum faðmlögum í sundlaug vöktu einnig mikla athygli.
Sambandinu lauk þó ekki í góðu. Eftir ítrekuð rifrildi er Oliva sögð hafa vísað Maradona út úr húsi sem hann hafði sjálfur keypt handa henni.