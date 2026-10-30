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DV
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Segir þrjá leikmenn hafa heimtað að Einar yrði rekinn - „Búnar að drulla upp á hnakka“

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Föstudaginn 30. október 2026 18:30
Mynd: Víkingur

Einar Guðnason var í gær látinn fara sem þjálfari kvennaliðs Víkings. Leikmenn eru sagðir hafa beitt sér fyrir því að hann hyrfi frá störfum.

Víkingur féll afar óvænt úr Bestu deildinni í sumar og í kjölfarið var ákveðið að ráðast í þjálfaraskipti. Það var fjallað um málið í Þungavigtinni, en þar sagði Kristján Óli Sigurðsson að leikmenn, einna helst þrír þeirra, hafi viljað losna við Einar.

„Þeim var auðvitað spáð þriðja sæti og féllu. En mér skilst, og það ekki í fyrsta sinn, að leikmenn hafi farið að væla í yfirmönnum um að þjálfarinn hafi ekki verið góður þegar þær voru búnar að drulla upp á hnakka. 

Þetta var bara „player power“ einhverra þriggja leikmanna. Þær settu kröfu á að hann yrði látinn fara og það var orðið við þeirri beiðni,“ sagði Kristján í þættinum. 

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