Segir þrjá leikmenn hafa heimtað að Einar yrði rekinn - „Búnar að drulla upp á hnakka“

Einar Guðnason var í gær látinn fara sem þjálfari kvennaliðs Víkings. Leikmenn eru sagðir hafa beitt sér fyrir því að hann hyrfi frá störfum.
Víkingur féll afar óvænt úr Bestu deildinni í sumar og í kjölfarið var ákveðið að ráðast í þjálfaraskipti. Það var fjallað um málið í Þungavigtinni, en þar sagði Kristján Óli Sigurðsson að leikmenn, einna helst þrír þeirra, hafi viljað losna við Einar.
„Þeim var auðvitað spáð þriðja sæti og féllu. En mér skilst, og það ekki í fyrsta sinn, að leikmenn hafi farið að væla í yfirmönnum um að þjálfarinn hafi ekki verið góður þegar þær voru búnar að drulla upp á hnakka.
Þetta var bara „player power“ einhverra þriggja leikmanna. Þær settu kröfu á að hann yrði látinn fara og það var orðið við þeirri beiðni,“ sagði Kristján í þættinum.