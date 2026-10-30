Óvæntur framherji sagður ofarlega á blaði United - Vilja hann í janúar

Manchester United hefur áhuga á að fá Dominic Calvert-Lewin, framherja Leeds United, til félagsins í janúarglugganum.
Samkvæmt Daily Mail er United að skoða möguleikann á að kaupa Englendinginn en félagaskipti gætu reynst erfið vegna mikils rígs á milli félaganna.
Calvert-Lewin, sem er 29 ára, hefur fundið sig vel hjá Leeds eftir að hafa komið frá Everton á frjálsri sölu sumarið 2025.
Hann hefur skorað 20 mörk í 49 leikjum fyrir Leeds, þar af fimm í fyrstu tíu leikjum tímabilsins.
Góð frammistaða hans skilaði honum einnig aftur í enska landsliðið eftir fimm ára fjarveru.
United vantar sárlega framherja þar sem Benjamin Sesko er frá vegna meiðsla á sköflungi og verður líklega ekki leikfær fyrr en í janúar.
Calvert-Lewin er samningsbundinn Leeds til ársins 2028.