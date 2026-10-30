Óeining að byggjast upp hjá United - Glazer fjölskyldan sögð ósátt með Ratcliffe

Mikill ágreiningur er sagður ríkja á milli Glazer-fjölskyldunnar og Sir Jim Ratcliffe um rekstur Manchester United eftir afar slæmt gengi félagsins.
Ratcliffe keypti rúmlega 25 prósenta hlut í United árið 2024 fyrir um 1,5 milljarða punda og tók í kjölfarið við stjórn knattspyrnumála félagsins.
Samkvæmt Daily Mail eru Glazer-bræðurnir afar ósáttir við hvernig Ratcliffe hefur haldið á málum.
„Þetta er algjör hörmung og alls ekki það sem þeim var lofað. Þeir hafa aldrei rekið félagið með þessum hætti,“ sagði heimildarmaður innan fjölskyldunnar.
Annar heimildarmaður sagði við ESPN að Ratcliffe hefði „varla getað gert þetta verr“.
United hefur átt í miklum erfiðleikum undanfarin misseri og endaði meðal annars í 15. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili.
Þá hefur upphaf yfirstandandi tímabils verið það versta í sögu félagsins í úrvalsdeildinni.
Ratcliffe hefur einnig sætt gagnrýni fyrir þjálfaraskipti, misheppnuð leikmannakaup og umfangsmiklar uppsagnir starfsfólks.
Glazer-fjölskyldan hefur þó sjálf lengi verið harðlega gagnrýnd af stuðningsmönnum United vegna skuldsetningar og reksturs félagsins.
Ratcliffe hefur fjárfest í endurbótum á æfingasvæðinu Carrington og kynnt hugmyndir um nýjan heimavöll.
Þrátt fyrir það virðist þolinmæði bæði eigenda og stuðningsmanna vera á þrotum.
Óvíst er hvaða áhrif ágreiningurinn mun hafa á framtíð Ratcliffe hjá Manchester United.