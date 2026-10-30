Mikið högg fyrir stórliðið

Chelsea óttast að franski varnarmaðurinn Maxence Lacroix verði frá keppni fram í janúar eftir að hafa meiðst aftan í læri.
Lacroix meiddist í fyrri hálfleik gegn Liverpool í enska deildabikarnum á miðvikudag og gæti hann misst af fjölda leikja vegna þeirra.
„Hann meiddist og við reiknum ekki með að hann verði klár fyrir landsleikjahléið. Hann verður því frá í nokkrar vikur,“ sagði Xabi Alonso, stjóri Chelsea, á blaðamannafundi.
Lacroix kom til Chelsea frá Crystal Palace í sumar fyrir 52 milljónir punda og hefur verið í byrjunarliðinu í tíu af ellefu leikjum liðsins á tímabilinu.