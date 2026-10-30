Íþróttaveldi Íslandsvinarins í molum – United átti að vera krúnudjásnið

Sir Jim Ratcliffe, einn ríkasti maður Bretlands og eigandi INEOS, hefur fjárfest gríðarlegum fjárhæðum í íþróttum undanfarin ár. Árangurinn hefur hins vegar verið misjafn og nú virðist íþróttaveldi hans standa á tímamótum.
Ratcliffe hefur sterkar tengingar við Ísland og er stór landeigandi á Austurlandi.
Manchester United átti að vera krúnudjásnið í safni Ratcliffe þegar hann keypti 27 prósenta hlut í félaginu árið 2024 og tók yfir stjórn knattspyrnumála.
Rúmum tveimur og hálfu ári síðar er staðan hins vegar allt önnur en hann hafði vonast til.
Breska blaðið The Sun tók saman stöðuna hjá íþróttafélögum og verkefnum INEOS og þar kemur fram að flest þeirra hafi gengið í gegnum mikla erfiðleika.
Manchester United – Draumar sem hafa ekki ræst
Þegar Ratcliffe kom inn hjá United lofaði hann stuðningsmönnum að félagið myndi aftur berjast við bestu lið Evrópu innan þriggja ára.
„Stuðningsmennirnir myndu missa þolinmæðina ef þetta væri tíu ára áætlun. Við verðum að sýna framfarir og stefnan er að ná þessu á þremur árum,“ sagði Ratcliffe árið 2024.
United hefur hins vegar farið í gegnum mikil vandræði síðan þá.
Félagið endaði í 15. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á þar síðasta tímabili og hefur nú aðeins fengið sjö stig úr fyrstu átta leikjum yfirstandandi tímabils.
Þá féll liðið snemma úr enska deildabikarnum og tapaði illa gegn Como í Meistaradeild Evrópu.
Michael Carrick, núverandi knattspyrnustjóri United, er undir gríðarlegri pressu og miklar vangaveltur hafa verið um framtíð hans.
The Sun telur aðeins tímaspursmál hvenær honum verði sagt upp og nefnir landsleikjahléið í nóvember sem mögulegan tímapunkt.
Stuðningsmenn hafa einnig mótmælt miðaverði og ýmsum ákvörðunum stjórnenda félagsins.
Lausanne-Sport – INEOS vill selja
Svissneska félagið Lausanne-Sport var fyrsta knattspyrnufjárfesting INEOS árið 2017.
Markmiðið var að byggja upp félagið með áherslu á unga leikmenn og samfélagið í kringum það.
Það hefur hins vegar gengið brösuglega.
Lausanne féll úr efstu deild aðeins sex mánuðum eftir yfirtökuna og hefur síðan sveiflast á milli deilda.
Félagið komst í Evrópukeppni á tímabilinu 2024-25 en nú er staðan erfið á ný.
Lausanne situr á botni svissnesku úrvalsdeildarinnar með aðeins einn sigur í fyrstu ellefu leikjunum.
Samkvæmt The Sun hefur INEOS nú hafið ferli til að selja félagið og leitar að mögulegum kaupendum.
Nice – Stuðningsmenn snerust gegn eigendunum
Franska félagið Nice hefur einnig gengið í gegnum mikla erfiðleika undir stjórn INEOS.
Á síðasta tímabili brutust út hörð mótmæli stuðningsmanna vegna slæms gengis og stjórnunar félagsins.
Ástandið varð svo alvarlegt að leikmenn urðu fyrir árásum stuðningsmanna og frönsk yfirvöld gripu til aðgerða.
Claude Puel tók við liðinu í desember og tókst að halda því í efstu deild en yfirgaf félagið að tímabilinu loknu.
Olivier Pantaloni tók þá við og hefur tekist að rétta gengi liðsins af.
Nice hefur unnið þrjá af síðustu fjórum leikjum sínum og er komið upp í tíunda sæti.
INEOS hefur lengi viljað selja Nice en ekki tekist að finna kaupanda.
Upphaflega var félagið sagt metið á um 210 milljónir punda en nú er talið að eigendurnir vilji fá um 125 milljónir punda.
Franskir fjármálasérfræðingar telja þó að raunverulegt verðmæti félagsins gæti verið töluvert lægra.
Formúlan – Bjartasti punkturinn
Þrátt fyrir erfiðleika í knattspyrnunni hefur Ratcliffe ástæðu til að fagna árangri sínum í Formúlu 1.
INEOS keypti þriðjungshlut í Mercedes-liðinu árið 2020 og er sú fjárfesting nú sögð metin á um 1,52 milljarða punda.
Mercedes hefur verið í algjörum sérflokki á yfirstandandi tímabili.
Hinn tvítugi Kimi Antonelli hefur unnið níu af fyrstu átján keppnum tímabilsins og er í afar góðri stöðu til að verða heimsmeistari.
Liðsfélagi hans, George Russell, er í öðru sæti heimsmeistarakeppninnar.
Antonelli gæti tryggt sér titilinn í Mexíkó um helgina og yrði þá yngsti heimsmeistari í sögu Formúlu 1.
Árangur Mercedes er því ein skýrasta velgengnissaga INEOS á íþróttasviðinu.
Hjólreiðar – Gullöldin virðist liðin
INEOS hefur einnig fjárfest mikið í hjólreiðum og á liðið sem áður hét Team Sky og síðar INEOS Grenadiers.
Liðið ber nú nafnið Netcompany-INEOS eftir nýjan samstarfssamning.
Árangurinn hefur þó verið langt frá því sem áður var.
Liðið vann aðeins einn áfangasigur í þremur stærstu hjólreiðakeppnum ársins, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España.
Síðasti stóri sigur liðsins í einni af þessum keppnum kom árið 2021 þegar Egan Bernal vann Giro d'Italia.
Geraint Thomas, fyrrum sigurvegari Tour de France, telur þó að betri tímar séu fram undan.
Siglingar og rúgbí – Samstarf endaði í deilum
Ratcliffe hefur einnig lent í vandræðum utan knattspyrnunnar.
Samstarf INEOS við siglingakappann Sir Ben Ainslie endaði með hörðum deilum eftir misheppnaðar tilraunir til að vinna America's Cup.
Deilurnar hafa meðal annars endað fyrir dómstólum þar sem tekist er á um eignarhald á búnaði og keppnisbáti.
Þá fór samstarf INEOS við nýsjálenska rúgbílandsliðið, All Blacks, einnig illa.
Nýsjálenska rúgbísambandið höfðaði mál gegn INEOS árið 2025 vegna meintra samningsbrota eftir að fyrirtækið hætti að greiða samkvæmt styrktarsamningi.
Ratcliffe svaraði því til að erfið staða í efnaiðnaði hefði haft áhrif á rekstur fyrirtækisins.
Maraþonverkefnið heppnaðist
Eitt af þeim verkefnum sem heppnaðist var tilraun Eliud Kipchoge til að hlaupa maraþon á innan við tveimur klukkustundum.
INEOS fjármagnaði verkefnið árið 2019 þegar Keníumaðurinn hljóp vegalengdina á einni klukkustund, 59 mínútum og 40,2 sekúndum.
Árangurinn var sögulegur en fékkst ekki staðfestur sem opinbert heimsmet vegna sérstakra aðstæðna við hlaupið.
United áfram stærsta áskorunin
Þrátt fyrir að INEOS hafi náð miklum árangri í einstökum verkefnum er ljóst að fjárfestingar Ratcliffe í knattspyrnu hafa ekki skilað þeim árangri sem vonast var eftir.
Lausanne er til sölu, Nice hefur átt í miklum vandræðum og Manchester United er langt frá því að vera aftur á meðal bestu liða Evrópu.
Á sama tíma heldur Mercedes uppi heiðri íþróttaveldisins og gæti fagnað heimsmeistaratitli um helgina.
Fyrir Ratcliffe er þó stærsta spurningin enn sú sama. Hvenær tekst honum að koma Manchester United aftur á toppinn?