Innbrotahrina á heimili þeirra ríku - Brotist inn í gærkvöldi

Brotist var inn á heimili Thierno Barry, framherja Everton, á fimmtudagskvöldið á meðan hann lék með liðinu gegn Newcastle í enska deildabikarnum.
Barry, sem er 24 ára, skoraði eitt marka Everton í 3-1 sigri en á sama tíma voru þjófar að athafna sig á heimili hans.
Charlene, kærasta Barry, greindi frá innbrotinu á Instagram en þau eiga saman eins árs gamla dóttur.
„Því miður var brotist inn á heimili okkar í kvöld á meðan við vorum á fótboltaleiknum,“ skrifaði Charlene.
„Sem betur fer var enginn heima en þetta er engu að síður afar óþægileg og átakanleg reynsla fyrir okkur og fjölskylduna.“
Hún óskaði eftir upplýsingum frá fólki sem gæti hafa séð eitthvað grunsamlegt og sagðist tilbúin að greiða fundarlaun fyrir upplýsingar sem leiddu til þess að þjófarnir fyndust.
Þetta er ekki eina innbrotið hjá leikmönnum ensku úrvalsdeildarinnar að undanförnu.
Nýlega var brotist inn hjá Morgan Gibbs-White, leikmanni Nottingham Forest, og Bruno Fernandes, fyrirliða Manchester United.
Heimili Fernandes var meðal annars rænt á meðan hann lék gegn Como í Meistaradeild Evrópu fyrr í mánuðinum.
Þjófar stálu þar verðmætum skartgripum og öðrum dýrum munum. Ekki liggur fyrir hverjir stóðu að baki innbrotinu hjá Barry eða hverju var stolið.