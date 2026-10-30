Hugsanlegar ástæður að baki brottrekstri Ólafs: Dönsuðu ekki í takt og neituðu að skrifa undir - „Verið ljóst í einhverjar vikur“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga.
Ólafur Ingi Skúlason var látinn fara sem þjálfari Breiðabliks á dögunum. Hann gerði liðið að bikarmeisturum í sumar í annað sinn í sögunni karlamegin en gengið í deildinni var langt undir væntingum.
„Mér finnst alveg mega segja að það sé frekar illa vegið að honum. En það hefur verið ljóst í einhverjar vikur að hann var ekki með leikmannahópinn með sér, hópurinn hafi ekki verið með og að „player power“ ráði för. Maður hefur alveg heyrt af því að lykilmenn hafi neitað að skrifa undir nýja samninga ef hann yrði áfram, sem dæmi.
Ég hefði viljað sjá Blikana bakka hann upp. Auðvitað var margt ekki á þeim standard sem þeir vilja sjá á þessu ári en hann varð bikarmeistari og þetta er aðeins í annað sinn í sögunni sem Breiðablik verður bikarmeistari. Hann er fjórði þjálfarinn í sögu félagsins til að vinna titil,“ sagði Hörður í þættinum.
„Þetta er að einhverju leyti óhjákvæmilegt. Það virðist sem svo að stuðningsmenn séu nokkuð sáttir við að breyta til líka. Hann varð bikarmeistari og ég held að menn hafi séð það sem svo að það væri frábært, en þeir voru ekki sannfærðir um að hann tæki þetta lengra á næsta ári,“ sagði Helgi áður en Hörður tók til máls á ný.
„Hann hefði þá bara þurft að fá smá stjórn og leyfi til að byggja upp sitt lið, sem er kannski alveg tímabært. Það er búið að keyra á sömu mönnum svolítið í mörg ár. En með þessu virðist Breiðablik ætla að keyra áfram á svipuðum hóp.“
Þátturinn í heild er í spilaranum.