Hafa áhuga á að kaupa varnarmann United

Barcelona hefur áhuga á að fá Lisandro Martinez, varnarmann Manchester United, til félagsins og hefur spurst fyrir um möguleg félagaskipti.
Samkvæmt Teamtalk er þessi 28 ára gamli Argentínumaður tilbúinn að yfirgefa Old Trafford næsta sumar og hefur látið forráðamenn United vita af því.
Hansi Flick, stjóri Barcelona, vill styrkja varnarlínu sína og sér Martinez sem góðan og ódýran kost. Barcelona hefur einnig skoðað Alessandro Bastoni hjá Inter en er talið erfiðara að fá hann.
Samningur Martinez við United rennur út næsta sumar en enska félagið hefur möguleika á að framlengja hann um eitt ár. Sú ákvörðun gæti skipt miklu máli upp á mögulegt söluverð.