Grét þegar hann sá myndina og spilaði í gegnum mikinn sársauka

Emiliano Martinez, markvörður Chelsea og argentínska landsliðsins, hefur greint frá því að hönd hans sé varanlega sködduð eftir að hann ákvað að spila fingurbrotinn á HM síðasta sumar.
Martinez braut fingur í úrslitaleik Evrópudeildarinnar með Aston Villa og óttaðist að missa af heimsmeistaramótinu.
„Þegar læknirinn sýndi mér röntgenmyndina fór ég að gráta því ég hélt að ég myndi missa af HM,“ segir Martinez.
Argentínumaðurinn ákvað að sleppa aðgerð og fékk sérhannaðan hanska frá Adidas. Hann gat ekki æft með venjulegum bolta fyrr en komið var að 8-liða úrslitum.
„Ég var eins og uppvakningur. Í hvert skipti sem höndin snerti jörðina sá ég stjörnur,“ segir Martinez.
Fingurinn greri aldrei almennilega og Martinez getur enn ekki kreppt hnefann að fullu. Hann finnur daglega fyrir verkjum og segir að hann þurfi að fara í aðgerð síðar.
Argentína fór alla leið í úrslitaleik á HM en tapaði þar fyrir Spáni.