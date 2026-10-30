Fullyrt að Eiður Smári verði ekki áfram hjá KA

Fullyrt er í hlaðvarpinu Þungavigtin að Eiður Smári Guðjohnsen verði ekki áfram við stjórnvölin sem þjálfari KA.
Eiður kom inn á miðju sumri og var þjálfari liðsins ásamt Hallgrími Jónassyni, Eiður gerði samning út tímabilið.
Staðfest var í gær að Hallgrímur hefði látið af störfum og nú virðist sem Eiður Smári hætti einnig.
KA féll úr Bestu deild karla um síðustu helgi en félagið ætlar sér að fara strax aftur upp úr Lengjudeildinni á næsta ári.
Eiður hafði verið í pásu frá þjálfun þegar hann stökk upp borð hjá KA en hann hefur verið orðaður við starfið hjá Breiðablik síðustu daga.