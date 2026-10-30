Er hægt að útiloka að Eiður Smári gegni þessari stöðu á næsta ári? - „Menn hljóta að skoða það og reyna“

Helgi Fannar og Hörður Snævar fóru yfir sviðið í Íþróttavikunni, sem kemur út alla föstudaga.
KA féll úr Bestu deildinni um síðustu helgi. Hallgrímur Jónasson er í kjölfarið hættur sem þjálfari liðsins en Eiður Smári Guðjohnsen þjálfaði liðið með honum seinni hluta leiktíðar.
„Er hægt að útiloka að Eiður verði áfram með KA og taki slaginn í Lengjudeildinni?“ velti Helgi upp í þættinum.
„KA menn hljóta að skoða það og reyna. Það er bara spurning hvað hann vill, það gæti alveg verið spennandi að búa eitthvað til þarna. Það verður svolítið um breytingar og það er mikið af mjög efnilegum leikmönnum þarna,“ sagði Hörður.
Þátturinn í heild er í spilaranum.