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DV
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Ensku meistararnir standa vel að vígi

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 30. október 2026 22:04
Getty Images

Arsenal stendur hvað best að vígi hvað varðar að semja við Kenan Yildiz, sóknarmann Juventus, næsta sumar.

Ítalski blaðamaðurinn Gianluca Di Marzio segir frá þessu, en Tyrkinn hefur lengi verið á blaði stærstu félaga Evrópu.

Arsenal ku hafa kannað möguleikann á að kaupa hinn 21 árs gamla Yildiz síðasta sumar en Juventus var ekki til í að selja. Tottenham hefur einnig sýnt honum áhuga.

Juventus ku vera opnara fyrir að selja nú vegna fjárhagsstöðu sinnar en félagið er þó í fremur sterkri samningsstöðu þar sem Yildiz er samningsbundinn því til 2030. Talið er að Juventus vilji allt að 125 milljónir punda fyrir kappann. 

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