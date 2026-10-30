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DV
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Emil Atlason fer frítt frá Stjörnunni og skrifar undir hjá Fram

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Föstudaginn 30. október 2026 11:42
Besta deildin Stjarnan
Mynd: DV/KSJ

Sóknarmaðurinn Emil Atlason er á leið í Fram og mun skrifa undir samning við félagið í dag.

Hjörvar Hafliðason, Dr. Football, greinir frá þessu á samfélagsmiðlinum X.

Emil, sem er 33 ára, kemur til Fram á frjálsri sölu en samningur hans við Stjörnuna er að renna út.

Hann hefur leikið með Garðabæjarliðinu frá árinu 2020 og var markahæsti leikmaður þess á nýafstöðnu tímabili.

Framarar hafa verið í leit að öflugum framherja sem hefur sýnt að hann getur skorað reglulega í Bestu deildinni.

Koma Emils yrði því mikil styrking fyrir sóknarleik Fram, sem fær þar reynslumikinn markaskorara í sínar raðir.

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