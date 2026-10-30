Emil Atlason fer frítt frá Stjörnunni og skrifar undir hjá Fram

Sóknarmaðurinn Emil Atlason er á leið í Fram og mun skrifa undir samning við félagið í dag.
Hjörvar Hafliðason, Dr. Football, greinir frá þessu á samfélagsmiðlinum X.
Emil, sem er 33 ára, kemur til Fram á frjálsri sölu en samningur hans við Stjörnuna er að renna út.
Hann hefur leikið með Garðabæjarliðinu frá árinu 2020 og var markahæsti leikmaður þess á nýafstöðnu tímabili.
Framarar hafa verið í leit að öflugum framherja sem hefur sýnt að hann getur skorað reglulega í Bestu deildinni.
Koma Emils yrði því mikil styrking fyrir sóknarleik Fram, sem fær þar reynslumikinn markaskorara í sínar raðir.
Emil Atlason skrifar undir hjá FRAM a eftir. Vikulok Dr. Football kl.11:00 á YouTube. https://t.co/NncmIEESaM
— Hjörvar Hafliðason (@hjorvarhaflida) October 30, 2026