Dæmdur í tæplega átta ára fangelsi - Hótaði að myrða dóttir fræga mannsins

Karlmaður hefur verið dæmdur í sjö og hálfs árs fangelsi fyrir að hóta að myrða dóttur argentínsku knattspyrnugoðsagnarinnar Angel Di Maria.
Sergio Di Vanni, 45 ára stuðningsmaður Newell's Old Boys, hótaði fjölskyldu Di Maria árið 2024 þegar leikmaðurinn íhugaði að snúa aftur til uppeldisfélags síns, Rosario Central.
Hótanirnar voru afar óhugnanlegar.
„Þeir skildu eftir svínshaus með byssukúlu í enninu fyrir utan fasteignasölu systur minnar,“ sagði Di Maria.
„Þar var miði sem sagði að ef ég sneri aftur til Rosario Central yrði næsti hausinn af dóttur minni, Piu.“
Einnig var skotið úr byssu nálægt heimili Argentínumannsins.
Di Maria hætti upphaflega við félagaskiptin en gekk loks til liðs við Rosario Central árið 2025.
Kona hefur einnig hlotið fangelsisdóm vegna málsins en þriðji grunaði einstaklingurinn er enn ófundinn.