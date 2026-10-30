City nálgast kaup á vonarstjörnu Bandaríkjanna

Manchester City er talið standa best að vígi í baráttunni um Mathis Albert, 17 ára kantmann Borussia Dortmund.
Albert, sem er bandarískur, hefur vakið athygli fyrir hæfileika sína og er talinn mikið efni.
Samkvæmt Teamtalk hefur Manchester City mikinn áhuga á að fá leikmanninn til Englands og er félagið sagt líklegast til að tryggja sér þjónustu hans.
Chelsea fylgist einnig með stöðu Alberts og gæti reynt að blanda sér í baráttuna um undirskrift hans.
Ensku stórliðin hafa lagt mikla áherslu á að fá unga og efnilega leikmenn til sín undanfarin ár.
Ekki liggur fyrir hvort Dortmund sé tilbúið að selja Bandaríkjamanninn eða hversu mikið félagið myndi vilja fá fyrir hann.