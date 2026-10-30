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DV
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Chelsea sagt undirbúa svakalegt tilboð í enska landsliðsmanninn

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 30. október 2026 16:00
Getty Images

Chelsea er sagt vera nálægt því að ná samkomulagi við Bournemouth um kaup á enska miðjumanninum Alex Scott.

Samkvæmt Daily Mail gætu félögin gengið frá samningi fyrir janúargluggann en kaupverðið er sagt vera í kringum 90 milljónir punda.

Scott, sem er 23 ára, hefur vakið mikla athygli fyrir frammistöðu sína með Bournemouth í ensku úrvalsdeildinni.

Chelsea hefur verið að leita að liðsauka á miðjuna og er Englendingurinn sagður ofarlega á óskalista félagsins.

Ef af kaupunum verður mun Scott bætast í hóp ungra og efnilegra leikmanna á Stamford Bridge.

Ekki hefur þó verið staðfest að félögin hafi náð samkomulagi um félagaskiptin.

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