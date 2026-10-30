Carrick fær bara einn leik til að bjarga sér og nýtt nafn er komið í umræðuna um hugsanlega arftaka

Michael Carrick, stjóri Manchester United, gæti verið rekinn ef liðið nær ekki hagstæðum úrslitum gegn Chelsea á morgun.
Samkvæmt blaðamanninum Ben Jacobs er Carrick enn undir mikilli pressu þrátt fyrir að fá að halda starfinu í bili. United hefur aðeins unnið einn leik í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu.
Takist United að ná góðum úrslitum gegn Chelsea í hádeginu á morgun er búist við að Carrick fái einnig að stýra liðinu gegn Roma og Aston Villa áður en landsleikjahlé tekur við.
Eddie Howe er sagður efstur á blaði hjá United yfir mögulega arftaka Carrick en Julian Nagelsmann, Antonio Conte og Unai Emery hafa einnig verið nefndir.
Nýtt nafn er jafnframt komið inn í umræðuna en Jacobs segir að Cesc Fabregas, stjóri Como, sé nú einnig á radarnum á Old Trafford.