Carrick ekki hissa á því að vera enn í starfi

Michael Carrick, knattspyrnustjóri Manchester United, segist staðráðinn í að snúa gengi liðsins við eftir afar erfiða byrjun á tímabilinu.
United hefur aðeins unnið einn leik í ensku úrvalsdeildinni og situr í 16. sæti, einu stigi fyrir ofan fallsæti.
Miklar vangaveltur hafa verið um framtíð Carrick eftir 3-0 tapið gegn Bournemouth um síðustu helgi en forráðamenn félagsins ákváðu að halda honum í starfi.
Carrick var spurður út í stöðu sína á blaðamannafundi.
„Ég er hér til að vinna vinnuna mína og gera það sem er best fyrir liðið,“ sagði Carrick.
„Ég er mjög ákafur í að laga hlutina og bæta stöðuna. Ég er ekki hissa á stöðunni, nei.“
Carrick stýrir United gegn Chelsea á Stamford Bridge á morgun þar sem mikið er undir.