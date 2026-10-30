Brutust inn á minningarreit um Munchen-flugslysið

Óprúttnir aðilar brutust inn á minningarreit um flugslysið í Munchen árið 1958, þar sem átta leikmenn Manchester United létust, og höfðu á brott verðmæti.
Þjófarnir brutu gler í sýningarskáp við minningarreitinn á Manchesterplatz í Munchen og stálu þaðan verðmætum munum, þar á meðal medalíum og glerskúlptúr.
Atvikið átti sér stað á mánudag og lögreglan telur að glerið hafi verið brotið með grjóti.
Ifty Ahmed, formaður Manchester Munich Memorial Foundation, segir verknaðinn hafa valdið aðstandendum fórnarlambanna miklu hugarangri.
„Þeir sem bera ábyrgð á þessu kunna að hafa skemmt sýningarskáp og stolið dýrmætum munum, en þeir geta ekki stolið minningum okkar eða eyðilagt arfleifð þeirra sem við minnumst,“ sagði Ahmed.
Alls létust 23 í flugslysinu 6. febrúar 1958, þar af átta leikmenn United. Vélin hafði millilent í Munchen á leið heim frá Evrópuleik í Belgrad.
Manchester United bauðst til að greiða fyrir viðgerðir en samtökin höfðu þegar ákveðið að standa straum af kostnaðinum. Skipt var um brotna glerið sama dag.