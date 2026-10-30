Breiðablik vildi fá Magnús Má en fengu þvert nei úr Mosfellsbænum

Samkvæmt heimildum Fótbolta.net hafði Breiðablik samband við Aftureldingu vegna áhuga á Magnúsi Má Einarssyni, þjálfara liðsins.
Forráðamenn Aftureldingar gáfu Blikum hins vegar þvert nei í gær og gerðu ljóst að Magnús væri ekki til sölu.
Magnús hefur náð frábærum árangri með uppeldisfélag sitt en hann stýrði Aftureldingu aftur upp í Bestu deildina í sumar.
Þá komst liðið einnig í úrslitaleik Mjólkurbikarsins þar sem það tapaði einmitt gegn Breiðabliki.
Blikar leita nú að nýjum þjálfara og bendir flest til þess að Jökull Elísabetarson taki við liðinu.
Jökull lék áður með Breiðabliki og hefur meðal annars þjálfað Stjörnuna.