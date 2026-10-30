Arteta svarar fyrir atvikið í vikunni - „Við erum ekki í Disneylandi“

Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, hefur sent hinum unga Max Dowman skýr skilaboð eftir að kantmaðurinn fékk rautt spjald í leik liðsins í vikunni.
Dowman, sem er eitt mesta efni Arsenal, fékk að líta rauða spjaldið og skildi liðsfélaga sína eftir einum færri.
Arteta var ekki sáttur og minnti ungstirnið á þær kröfur sem fylgja atvinnumennsku í fótbolta.
„Við erum ekki í Disneyland,“ sagði Arteta á blaðamannafundi.
„Viltu sjá viðbrögð liðsfélaga hans þegar þeir þurfa að spila einum færri? Þegar við vinnum ekki verð ég fokking brjálaður.“
Arteta gerir miklar kröfur til leikmanna sinna og ljóst er að Dowman fær enga sérmeðferð þrátt fyrir ungan aldur.
Ungstirnið þarf nú að læra af mistökunum og vinna sér aftur inn traust stjórans.