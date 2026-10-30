Arteta fer yfir stöðuna á meiðslum - Lykilmenn frá um helgina en nokkrir gætu náð þessu

Bukayo Saka verður ekki með Arsenal þegar liðið heimsækir Liverpool í stórleik ensku úrvalsdeildarinnar á Anfield á sunnudaginn.
Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, staðfesti á blaðamannafundi að Saka þyrfti að gangast undir frekari rannsóknir vegna meiðsla.
„Hann þurfti að fara í aðra myndatöku til að sjá hversu alvarleg meiðslin eru og hvort sinin hafi orðið fyrir skaða,“ sagði Arteta.
Spurður hvort Saka myndi einnig missa af komandi landsleikjum Englands sagðist Arteta telja það líklegt.
Óvissa ríkir einnig um þátttöku Noni Madueke, sem þarf að standast æfingu á morgun til að vera leikfær.
Það eru þó ekki bara slæmar fréttir hjá Arsenal.
Declan Rice, Riccardo Calafiori og Christos Tzolis æfðu allir með liðinu í dag og gætu verið klárir í slaginn.
„Þeir æfðu allir í dag og munu æfa aftur á morgun. Ef allt gengur vel verða þeir tiltækir,“ sagði Arteta.
Leikur Liverpool og Arsenal hefst klukkan 16:30 á sunnudaginn.