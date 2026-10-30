Agabrot Grealish og hann gæti verið í vandræðum til lengri tíma

Lewis Steele, blaðamaður Daily Mail, segir að Jack Grealish hafi brugðist liðsfélögum sínum hjá Everton með agabroti sínu í vikunni.
Grealish var settur út úr hópnum og sektaður eftir að hafa skrópað á æfingu án leyfis. Hann missti því af 3-1 sigri Everton gegn Newcastle í enska deildabikarnum.
Steele fjallar um málið í grein sinni og telur að frammistaða Everton hafi sýnt að liðið geti vel spjarað sig án Grealish.
„Mikil vinnusemi, auðmýkt og að berjast fyrir liðsfélagana. Þrír eiginleikar sem Jack Grealish sýndi ekki í vikunni,“ skrifar Steele.
Hann bendir á að ungir leikmenn hafi gripið tækifærið í fjarveru Englendingsins og staðið sig frábærlega.
James Garner, Hayden Hackney og Thierno Barry skoruðu mörk Everton sem tryggðu liðinu sæti í átta liða úrslitum þar sem Fleetwood Town bíður.
David Moyes, knattspyrnustjóri Everton, vildi lítið tjá sig um Grealish en lagði áherslu á gildi félagsins.
„Við höfum mjög góð gildi hjá Everton. Allir leikmenn verða að virða þau, bæði innan vallar og utan,“ sagði Moyes.
Steele segir að Grealish hafi valdið liðsfélögum sínum vonbrigðum á sama tíma og aðrir leikmenn hafi sýnt mikinn karakter.
„Enginn Grealish? Ekkert vandamál,“ skrifar hann.
„Með unga og efnilega leikmenn sem blómstra, reynslumikla baráttujaxla og knattspyrnustjóra sem þráir titla þarf Everton ekki á Grealish að halda núna.“
Óvíst er hvort Grealish snúi aftur í hópinn þegar Everton mætir Newcastle á nýjan leik í deildinni á mánudaginn.