Vilja gera nýjan samning - Stórlið á Englandi hafa áhuga

Paris Saint-Germain hefur hafið viðræður við franska sóknarmanninn Desire Doue um nýjan samning við félagið.
Doue, sem er 21 árs, hefur vakið áhuga nokkurra af stærstu félögum ensku úrvalsdeildarinnar eftir góða frammistöðu með frönsku meisturunum.
Samkvæmt Teamtalk hafa Arsenal, Chelsea og Manchester City öll sýnt Frakkanum áhuga og fylgjast grannt með stöðu hans hjá PSG.
Forráðamenn Parísarliðsins vilja hins vegar tryggja framtíð hans hjá félaginu og eru því komnir í viðræður um nýjan langtímasamning.
Doue er talinn einn efnilegasti sóknarmaður Evrópu og hefur þegar komið sér í lykilhlutverk hjá PSG þrátt fyrir ungan aldur.
Ensku stórliðin gætu því þurft að leita annað eftir liðsstyrk ef Frakkinn ákveður að framlengja dvöl sína í París.
Ekki liggur fyrir hvenær niðurstaða fæst í samningsviðræðurnar.