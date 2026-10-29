Þrjú ensk lið vilja einn besta manninn í ítalska boltanum

Arsenal, Manchester United og Chelsea eru meðal þeirra félaga sem hafa áhuga á Nico Paz, miðjumanni ítalska úrvalsdeildarliðsins Como.
Paz, sem er 22 ára, hefur vakið mikla athygli fyrir frammistöðu sína á Ítalíu og er talinn einn af efnilegri miðjumönnum Evrópu.
Samkvæmt Teamtalk fylgjast ensku stórliðin grannt með stöðu argentínska landsliðsmannsins og gætu reynt að fá hann til sín á næstu misserum.
Forráðamenn Como hafa hins vegar engan áhuga á að selja Paz og vilja halda honum hjá félaginu.
Argentínumaðurinn hefur verið í lykilhlutverki hjá ítalska liðinu og er mikilvægur hlekkur í framtíðaráformum þess.
Samkeppnin um undirskrift Paz gæti orðið hörð ef Como ákveður að opna á möguleg félagaskipti.
Ensku stórliðin þurfa því líklega að sýna þolinmæði ætli þau sér að krækja í leikmanninn.