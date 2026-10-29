Þessir eru á blaði hjá United fyrir janúargluggann

Manchester United er með fjóra framherja á blaði fyrir félagaskiptagluggann í janúar.
Samkvæmt Teamtalk fylgist United með Nicolo Tresoldi hjá Club Brugge og Jean-Philippe Mateta hjá Crystal Palace. Þá eru Igor Matanovic hjá Freiburg og Dion Beljo hjá Dinamo Zagreb einnig nefndir í frétt miðilsins.
Benjamin Sesko er meiddur út árið hið minnsta og vill United þess utan fá mann í samkeppni við framherjann á Old Trafford.
Tresoldi, sem hefur einnig vakið áhuga Chelsea og Manchester City, er metinn á um 42 milljónir punda. Mateta gæti hins vegar verið fáanlegur fyrir um 25 milljónir punda vegna samningsstöðu sinnar hjá Palace.