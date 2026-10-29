Telur sig vera heppna að vera á lífi eftir gærdaginn -  „Þetta hefði getað verið lestin mín“

Claudia Rodriguez, kærasta Marc Cucurella, leikmanns Real Madrid, hefur greint frá því að hún hafi verið í lest sem fylgdi á eftir lestunum sem lentu í hörmulegu lestarslysi á Spáni í gær.
Að minnsta kosti 69 manns hafa látist og yfir hundrað slasast eftir að tvær háhraðalestir rákust saman nálægt Toledo.
Claudia var á leið til Malaga þegar slysið varð og segist enn vera í áfalli eftir atburðinn.
„Ég er í lagi. Lestin mín varð ekki fyrir neinu þar sem við vorum töluvert langt frá slysstaðnum. Við þurftum einfaldlega að snúa við og fara aftur til Madrídar,“ skrifaði hún á Instagram.
Hún viðurkenndi að tilhugsunin um hvað hefði getað gerst væri óhugnanleg.
„Að hugsa til þess að ef slysið hefði orðið aðeins seinna hefði þetta getað verið lestin mín. En það er ekkert í samanburði við það sem fólkið í hinum lestunum gekk í gegnum.“
Claudia sendi fjölskyldum fórnarlambanna samúðarkveðjur og hvatti fólk til að gefa blóð.
Spænska knattspyrnusambandið hefur ákveðið að fresta 24 leikjum í spænska bikarnum vegna harmleiksins.
Þriggja daga þjóðarsorg hefur verið lýst yfir á Spáni.