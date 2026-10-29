Telur að Carrick vonist eftir því að United reki sig á næstunni

Gary Neville, fyrrum fyrirliði Manchester United, telur að félagið hefði átt að reka Michael Carrick eftir 3-0 tapið gegn Bournemouth um síðustu helgi.
United situr í 16. sæti ensku úrvalsdeildarinnar, aðeins einu stigi fyrir ofan fallsæti, en forráðamenn félagsins ákváðu að gefa Carrick áframhaldandi tækifæri.
Neville telur að ákvörðunin endurspegli skort á skipulagi hjá félaginu.
„Ég held að þeir hafi rætt þetta fram og til baka þar til þeir vissu ekki hvað þeir ættu að gera. Þá ákváðu þeir einfaldlega að halda honum,“ sagði Neville í hlaðvarpinu Stick to Football.
„Stundum þarf að reka knattspyrnustjóra honum sjálfum til góðs. Ég þurfti að vera rekinn hjá Valencia. Ég var feginn þegar þeir bundu enda á þjáningarnar.“
Jamie Carragher tók undir gagnrýnina og telur að Carrick sjálfur vilji líklega losna úr stöðunni.
„Ég held að Carrick vilji í raun að þessu ljúki. Leikmennirnir vita að hann verður ekki þarna eftir tvær eða þrjár vikur.“
Roy Keane var einnig harðorður og sagði leikmenn United ráða ferðinni.
„Hann þarf meira á leikmönnunum að halda en þeir á honum. Þeir vita að hann er á förum.“
Carrick mun þó stýra United gegn Chelsea á Stamford Bridge á laugardaginn.