Svona hljóða reglurnar um kynlíf sem stjörnurnar gætu brátt þurft að fylgja

Leikmenn Manchester United gætu þurft að breyta venjum sínum í svefnherberginu ef Antonio Conte tekur við liðinu af Michael Carrick.
Conte er einn þeirra stjóra sem hafa verið orðaðir við United en staða Carrick er ótrygg eftir slæmt gengi liðsins.
Ítalinn er þekktur fyrir strangar reglur og vakti meðal annars athygli fyrir sérstakar kynlífsreglur þegar hann stýrði Inter á Ítalíu.
„Á meðan mikið er um leiki ættu leikmenn ekki að stunda kynlíf í langan tíma. Það er líka æskilegt að þeir séu með eiginkonum sínum. Þannig þurfa þeir ekki að leggja sig sérstaklega mikið fram,“ sagði Conte á sínum tíma.
Lautaro Martinez, sem lék undir stjórn Conte hjá Inter, staðfesti síðar að reglurnar hefðu verið við lýði.
Conte er sagður áhugasamur um starfið hjá United en Eddie Howe og Julian Nagelsmann hafa einnig verið nefndir sem mögulegir arftakar Carrick.