Sturluð hálfleiksræða vekur athygli - Velti borðum um koll og kallaði leikmenn öllum illum nöfnum

Hálfleiksræða Marc White, þjálfara enska liðsins Dorking Wanderers, hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum.
White var allt annað en sáttur þegar leikmenn hans gengu til búningsklefa, 2-1 undir í hálfleik. Hann öskraði á leikmennina, lét fúkyrðin dynja á þeim og velti borði um koll í tvígang svo aðskotahlutir þeyttust um klefann.
„Hvað í fjandanum er að ykkur? Þetta er til skammar,“ öskraði White meðal annars. Leikmönnum virtist brugðið, en atburðarásina má sjá hér að neðan.
White er jafnframt stofnandi og stjórnarformaður Dorking, sem leikur í sjöundu efstu deild Englands.
Marc White's absolute RAGE. 🤬 🗯️ https://t.co/RfhAFUHOjN
— BunchOfAmateurs (@bunch_amateurs) October 28, 2026