Sjónvarpskonan vinsæla vakti athygli á skjánum - Mætti í gegnsæjum bol

Diletta Leotta, eiginkona Loris Karius, fyrrum markvarðar Liverpool, vakti mikla athygli þegar hún stýrði útsendingu frá 3-0 sigri Lazio gegn Juventus í ítölsku úrvalsdeildinni.
Leotta, sem starfar sem íþróttafréttakona hjá DAZN, mætti í gegnsæjum svörtum bol þar sem brjóstahaldarinn sást greinilega í gegn.
Klæðnaðurinn vakti mikla athygli á samfélagsmiðlum og virtist einn samstarfsmaður hennar einnig eiga erfitt með að líta undan í beinni útsendingu.
Leotta er afar vinsæl á Instagram þar sem hún er með 9,3 milljónir fylgjenda og birtir reglulega myndir af sér.
Hún hefur einnig verið ófeimin við að ræða kynlíf sitt með Karius.
Í samtali við sjónvarpskonuna Victoriu Cabello var Leotta spurð hvernig hún myndi gefa sjálfri sér einkunn í rúminu. „Ég gef mér tíu. Ég er eins og Etnueldfjallið á Sikiley, full af hita,“ sagði Leotta.
Þegar hún var spurð um uppáhaldsstellinguna sína í kynlífi svaraði hún. „Ímyndunaraflið ræður. Alltaf eitthvað nýtt.“
Leotta og Karius eru gift en þurfa að verja töluverðum tíma hvort í sínu landinu vegna starfa sinna.
Karius leikur nú með Schalke 04 í Þýskalandi á meðan Leotta starfar á Ítalíu. Þýski markvörðurinn hélt hreinu í markalausu jafntefli gegn Köln um síðustu helgi.