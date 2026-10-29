Sængaði hjá ömmu en frúin fyrirgaf það - Hefur ítrekað verið með buxurnar á hælunum

Wayne Rooney, fyrrum fyrirliði Manchester United og enska landsliðsins, átti stórkostlegan feril innan vallar en einkalíf hans hefur ítrekað ratað í fjölmiðla vegna framhjáhalds og kynlífshneyksla.
Eiginkona hans, Coleen Rooney, hefur margoft fyrirgefið honum en þau hafa verið saman frá unglingsárum.
Fyrsta stóra hneykslið kom árið 2004 þegar Rooney var sakaður um að hafa greitt hinni 21 árs Charlotte Glover 140 pund fyrir kynlíf. Þá bárust fréttir af heimsóknum hans á vændishús í Liverpool þar sem hver heimsókn kostaði 45 pund.
Rooney var sagður hafa heimsótt staðinn að minnsta kosti tíu sinnum og stundað kynlíf með vændiskonum, meðal annars Gina McCarrick og Patricia Tierney, 48 ára ömmu sem gekk undir viðurnefninu „Auld Slapper“. Tierney neitaði þó að hafa sofið hjá honum.
Rooney viðurkenndi síðar að hafa keypt sér vændi og sagðist sjá mjög eftir hegðun sinni.
Árið 2010 komu fram ásakanir um að Rooney hefði haldið fram hjá Coleen með vændiskonunni Jenny Thompson árið áður, þegar Coleen gekk með fyrsta barn þeirra.
Thompson sagðist hafa fengið 1.200 pund fyrir nóttina og lýsti frammistöðu Rooney í rúminu sem „frekar meðalmennsku“.
Þá var Rooney einnig sakaður um að hafa tekið þátt í þríleik með Thompson og Helen Wood, sem síðar vann raunveruleikaþáttinn Big Brother. Wood hélt því fram að Rooney hefði verið miður sín eftir kynlífið og grátbeðið þær um að þegja til að bjarga hjónabandinu.
Árið 2017 var Rooney handtekinn fyrir ölvunarakstur í bíl Lauru Simpson. Hún sagðist hafa kysst Rooney, kúrt með honum og að hann hefði glápt á brjóst hennar.
Árið 2019 var Rooney tengdur við langa drykkjuferð með barþjóninum Vickie Roseik og síðar myndaður fylgja óþekktri konu í lyftu á hóteli.
Tveimur árum síðar birtust myndir af honum sofandi á hótelherbergi með ungum konum. Ekkert benti þó til kynferðislegs misferlis og Rooney taldi sig hafa verið fórnarlamb uppstillingar.
Árið 2024 þurfti hann enn að vísa á bug sögusögnum um einkalíf sitt.
Þrátt fyrir allt hafa Wayne og Coleen haldið hjónabandinu saman. Rooney hefur opinberlega viðurkennt mistök sín og sagst iðrast hegðunarinnar.