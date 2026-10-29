Roy Keane heldur áfram að senda sneiðar á Carrick og segir hann heppinn

Roy Keane, fyrrum fyrirliði Manchester United, hefur enn á ný gagnrýnt Michael Carrick, knattspyrnustjóra félagsins, og telur hann heppinn að hafa ekki verið rekinn.
United hefur aðeins unnið einn leik í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu og situr einu stigi fyrir ofan fallsæti eftir 3-0 tap gegn Bournemouth um síðustu helgi.
Forráðamenn United ákváðu þó að halda Carrick í starfi eftir að ekki náðist samstaða um eftirmann hans.
„Þegar Carrick fékk starfið sögðum við strax að hann væri líklega ekki nógu góður til lengri tíma,“ sagði Keane í hlaðvarpinu Stick to Football.
„Carrick og þjálfarateymið hans eru heppnir að vera enn hjá Manchester United. Þeir þurfa að sýna kjark og fara að ná úrslitum.“
Keane telur að Carrick verði að svara gagnrýninni með góðum úrslitum gegn Chelsea á laugardaginn.
Gagnrýnin gæti einnig endurvakið deilur Keane við Lisu, eiginkonu Carrick.
Þau lentu fyrst í orðaskiptum árið 2014 þegar Lisa svaraði gagnrýni Keane á eiginmann sinn með harðorðri færslu á samfélagsmiðlum.
Keane rifjaði deilurnar upp fyrr á þessu ári þegar hann sagði Lisu stundum vera með „stóran munn“.
„Hún er líklega að halda liðsræðuna,“ bætti Keane þá við í léttum tón.