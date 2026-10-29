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Óblíðar móttökur sem fyrrum fyrirliði Liverpool fékk í gær - Virtist brosa til baka

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 29. október 2026 19:00

Jordan Henderson, fyrrum fyrirliði Liverpool, fékk heldur óblíðar móttökur þegar hann sneri aftur á Anfield með Chelsea í enska deildabikarnum í gærkvöldi.

Henderson lék allan leikinn en Chelsea féll úr keppni eftir 6-5 tap í vítaspyrnukeppni.

Stuðningsmenn Liverpool bauluðu á Henderson í hvert skipti sem hann snerti boltann, þrátt fyrir að hann hefði leikið með félaginu í tólf ár og unnið átta titla.

Athygli vakti þegar Chelsea fékk vítaspyrnu í fyrri hálfleik. Henderson tók boltann og gekk í átt að vítapunktinum, við mikil mótmæli áhorfenda.

Hann gat þá ekki annað en brosað og hlegið að viðbrögðum stuðningsmannanna.

Morgan Rogers tók að lokum spyrnuna og skoraði.

Henderson lenti einnig í orðaskiptum við Virgil van Dijk, fyrrum samherja sinn, en þeir virtust hafa sæst eftir leikinn.

Henderson fékk allt aðrar móttökur þegar hann heimsótti Anfield með Brentford á síðasta tímabili en þá stóðu stuðningsmenn upp og klöppuðu fyrir honum.

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