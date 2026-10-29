Óblíðar móttökur sem fyrrum fyrirliði Liverpool fékk í gær - Virtist brosa til baka

Jordan Henderson, fyrrum fyrirliði Liverpool, fékk heldur óblíðar móttökur þegar hann sneri aftur á Anfield með Chelsea í enska deildabikarnum í gærkvöldi.
Henderson lék allan leikinn en Chelsea féll úr keppni eftir 6-5 tap í vítaspyrnukeppni.
Stuðningsmenn Liverpool bauluðu á Henderson í hvert skipti sem hann snerti boltann, þrátt fyrir að hann hefði leikið með félaginu í tólf ár og unnið átta titla.
Athygli vakti þegar Chelsea fékk vítaspyrnu í fyrri hálfleik. Henderson tók boltann og gekk í átt að vítapunktinum, við mikil mótmæli áhorfenda.
Hann gat þá ekki annað en brosað og hlegið að viðbrögðum stuðningsmannanna.
Morgan Rogers tók að lokum spyrnuna og skoraði.
Henderson lenti einnig í orðaskiptum við Virgil van Dijk, fyrrum samherja sinn, en þeir virtust hafa sæst eftir leikinn.
Henderson fékk allt aðrar móttökur þegar hann heimsótti Anfield með Brentford á síðasta tímabili en þá stóðu stuðningsmenn upp og klöppuðu fyrir honum.
Hendo smirking at Liverpool fans in a Chelsea shirt. Never thought we'd see the day https://t.co/Fac2gSbe5x
— Dom✨ (@footy_road) October 28, 2026