Myndband: Andri Lucas og Guðjohnsen-fjölskyldan til umfjöllunar í breskum þætti - „Þetta er algjörlega fáránlegt“

Andri Lucas Guðjohnsen hefur farið á kostum með Blackburn í Championship-deildinni á leiktíðinni og var hann tekinn fyrir í Ntt20pod, bresku hlaðvarpi um enska boltann.
Íslenski landsliðsframherjinn hefur skorað átta mörk í ellefu leikjum og er færanýting hans hreint mögnuð, eins og hlaðvarpið vekur athygli á. Í innslagi þáttarins á samfélagsmiðlum er ættartré Andra aðeins rakið, greint frá því að afi hans Arnór og faðir hans Eiður hafi auðvitað líka verið þekktir knattspyrnumenn, auk þess sem bræður hans spili leikinn einnig.
„Hann er heitasti framherji Evrópu það sem af er leiktíð. Afi hans er goðsögn hjá Anderlecht, bræður hans spila í Evrópu en sá sem er frægastur er pabbi hans, sem spilaði með Chelsea, Barcelona og Bolton. Hann hefur þegar skorað meira en pabbi sinn í Championship-deildinni í síðustu sex leikjum,“ segir í klippunni.
Andra er svo hrósað enn frekar.
„Þetta eru ástæður þess að hann er einn skæðasti framherji Evrópu um þessari mundir. Hann hefur skorað tvennu í tveimur leikjum í röð og hefur skorað flest mörk á mínútu í deildinni. Hann er að sýna að hann er alvöru nía með styrk, hvernig hann getur haldið í boltann, hann er fínn í loftinu og agaður án boltans.
Svo er hann svo ískaldur fyrir framan markið. Hann hefur skorað átta mörk úr aðeins sextán skotum, mark úr hverjum tveimur skotum, þetta er algjörlega fáránlegt. Þetta er besta hlutfall sem leikmaður í nokkurri af bestu tíu deildum heims, sem hefur tekið allavega tíu skot, hefur. Hann er á undan mönnum eins og Harry Kane, Raphinha, Kylian Mbappe og Erling Haaland í þessum tölfræðiþætti.“
Innslagið í heild má sjá hér að neðan.