Maresca tekur af allan vafa

Geronimo Rulli var hetja Manchester City þegar liðið sló Brighton út úr enska deildabikarnum í vítaspyrnukeppni í gær.
Argentínski markvörðurinn varði tvær síðustu spyrnur Brighton og tryggði City sæti í 8-liða úrslitum, en staðan var 2-2 eftir venjulegan leiktíma.
Frammistaðan hefur vakið spurningar um hvort Rulli eigi að fá tækifæri í stað aðalmarkvarðarins Gianluigi Donnarumma, sem hefur gert nokkur mistök að undanförnu, í deildinni.
Enzo Maresca, stjóri City, tók hins vegar af allan vafa þegar hann var spurður hvort Rulli væri farinn að ógna stöðu Donnarumma.
„Nei, alls ekki að mínu mati. Hann stendur sig vel en veit nákvæmlega hvert hlutverk hans er. Á laugardaginn verður það Gigio og tíu aðrir,“ sagði Maresca.
City mætir Brighton aftur á laugardag, nú í ensku úrvalsdeildinni, og verður Donnarumma þá kominn aftur í markið miðað við þessi orð.