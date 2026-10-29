Liverpool nú líklegast til að fá manninn sem fór næstum því til Chelsea

Liverpool hefur sett sig aftur í samband við umboðsmenn Lamine Camara, miðjumanns Monaco, og skoðar möguleikann á að kaupa hann í janúar.
The Sun greinir frá því að Liverpool hafi spurst fyrir um þennan 22 ára gamla Senegala, sem var nálægt því að ganga til liðs við Chelsea í sumar.
Camara hefur verið öflugur með Monaco á tímabilinu. Hann er kraftmikill miðjumaður sem þykir henta vel í enska boltann.
Liverpool ku standa best að vígi í baráttunni um Camara. Það gæti þó orðið flókið að ganga frá félagaskiptum í janúar og gætu hugsanleg skipti því dregist fram á næsta sumar.