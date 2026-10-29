Liverpool með augastað á leikmanni Barcelona ef lykilmaðurinn fer

Liverpool hefur áhuga á að fá Gavi, miðjumann Barcelona, til félagsins næsta sumar ef Alexis Mac Allister yfirgefur Anfield.
Spænskir miðlar segja frá því að Liverpool fylgist með stöðu hins 22 ára gamla Gavi, sem ku vilja stærra hlutverk en hann fær nú hjá Börsungum.
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Óvissa hefur verið um framtíð Mac Allister hjá Liverpool en Argentínumaðurinn er samningsbundinn félaginu til ársins 2028.
Gavi er samningsbundinn Barcelona til ársins 2030 og því ljóst að Liverpool þyrfti að greiða nokkuð háa fjárhæð til að fá hann til Englands.