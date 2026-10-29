Jákvæð tíðindi af Kompany

Vincent Kompany, knattspyrnustjóri Bayern Munchen, hefur verið útskrifaður af sjúkrahúsi eftir að hafa hnigið niður á æfingasvæði félagsins síðasta föstudag.
Belginn, sem er fertugur, var að fylgjast með æfingu varaliðs Bayern þegar hann hneig niður og þurfti að flytja hann á sjúkrahús.
Max Eberl, yfirmaður knattspyrnumála hjá Bayern, greindi frá því í gær að erting í heilahimnu hefði valdið atvikinu. Kompany hafði glímt við veirusýkingu dagana á undan.
„Við höfum fundið orsökina. Hann er nú farinn heim og fær að jafna sig þar,“ sagði Eberl.
Ekki er ljóst hvenær Kompany getur snúið aftur til starfa og verður ekki rekið á eftir því.