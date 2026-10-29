Íslenski landsliðsmaðurinn í leyfi

Daníel Leó Grétarsson, landsliðsmaður Íslands í knattspyrnu, verður frá keppni um óákveðinn tíma.
Frá þessu greindi félag Daníels, Danmerkurmeistarar AGF, fyrr í dag. Félagið segir að málið tengist fjölskylduaðstæðum.
„Daníel þarf að sinna ákveðnum fjölskylduerindum og við styðjum hann að sjálfsögðu heilshugar í því. Við hlökkum til að fá hann aftur þegar rétti tíminn kemur,“ segir Carsten V. Jensen, yfirmaður knattspyrnumála hjá AGF.
Daníel gekk til liðs við AGF á lokadegi félagaskiptagluggans í sumar og hefur farið vel af stað.