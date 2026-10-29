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DV
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Íslenski landsliðsmaðurinn í leyfi

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 29. október 2026 15:30
Daníel Leó Grétarsson. Mynd DV/KSJ

Daníel Leó Grétarsson, landsliðsmaður Íslands í knattspyrnu, verður frá keppni um óákveðinn tíma.

Frá þessu greindi félag Daníels, Danmerkurmeistarar AGF, fyrr í dag. Félagið segir að málið tengist fjölskylduaðstæðum.

„Daníel þarf að sinna ákveðnum fjölskylduerindum og við styðjum hann að sjálfsögðu heilshugar í því. Við hlökkum til að fá hann aftur þegar rétti tíminn kemur,“ segir Carsten V. Jensen, yfirmaður knattspyrnumála hjá AGF.

Daníel gekk til liðs við AGF á lokadegi félagaskiptagluggans í sumar og hefur farið vel af stað. 

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