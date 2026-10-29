Henry svarar fyrir gagnrýni eftir orð hans um Yamal í beinni útsendingu

Thierry Henry, fyrrum framherji Arsenal og franska landsliðsins, hefur svarað gagnrýni sem hann fékk fyrir frammistöðu sína sem kynnir á Gullboltahátíðinni á mánudagskvöldið.
Henry stýrði hátíðinni ásamt Kate Scott en vakti athygli þegar hann spurði Lamine Yamal hvort Kopa-verðlaunin, sem hann vann þriðja árið í röð, væru í raun þau verðlaun sem hann vildi helst vinna.
Margir töldu ummælin óviðeigandi en Henry segir að aðeins hafi verið um saklausan brandara að ræða.
„Ég var alls ekki að reyna að setja Lamine niður. Ég er mikill aðdáandi hans og myndi borga fyrir að horfa á hann spila,“ sagði Henry á samfélagsmiðlum.
Frakkinn var einnig gagnrýndur fyrir að leiðrétta framburð Scott á nafni brasilísku goðsagnarinnar Sócrates.
Henry segir að þau hafi bæði verið með í gríninu.
„Kate gerði þetta viljandi og ég átti að leiðrétta hana. Hættið að segja að ég hafi sýnt henni óvirðingu. Hættið að búa til sögur.“
Henry var einnig gagnrýndur fyrir ummæli sín við Harry Kane, sigurvegara Gullboltans, þar sem hann sagðist alltaf styðja landa sinn Kylian Mbappé.
„Ég sagði Harry að hann væri verðskuldaður sigurvegari. Ég ber mikla virðingu fyrir honum.“
Henry lauk skilaboðunum með því að hvetja fólk til að róa sig.